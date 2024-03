Study: Pasta, pastries nakakabawas-ganda

Lumabas sa isinagawang bagong pag-aaral na ang pagkain ng ‘refined carbohydrates’ ay nakakabawas ng ganda.

Sa pag-aaral na ginawa ng University of Montpellier, ang pagkain ng refined carbs gaya ng pagtanggal ng vitamins, fiber at mineral kapag ipinroproseso ang pagkain ay may negatibong epekto sa ating itsura.

Ginagawa ang nasabing proseso para mapatagal pa ang buhay ng pagkain pero nagreresulta naman ito para maalis ang nutritional benefits.

Tipikal itong ginagawa sa mga pagkaing gaya ng white bread, pasta, breakfast cereals, at baked goods tulad ng cookies at pastries.

Sa pag-aaral, ilang kalahok na babae at lalaki ang binigyan ng almusal na mataas sa refined carbs na nagresulta ng pagtaas ng blood sugar levels, habang ang iba ay binigyan ng low-glycemic breakfast at saka kinuha ang facial attractiveness ng mga ito, dalawang oras matapos na mag-almusal.

Dito napatunayan ng mga researcher na ang mga kumain ng mataas na refined carbohydrates ay nagkaroon ng mababang facial attractiveness ratings. Samantala, ang mga nag-breakfast naman na may fats at proteins tulad ng dairy na sinamahan lang ng konting refined carbohydrates ay tumaas ang attractiveness ratings.

Sinabi ni Claire Berticat, co-author ng “study, tells Yahoo Life,” na ang pagpili ng pagkain ay hindi lamang nakakaapekto sa physical health kundi maging sa non-medical traits tulad ng facial attractiveness.

Gayunmam, hindi pa malinaw kung ang pagkain ng refined carbs ay nakakaapekto sa sex hormones na nakakaimpluwensiya sa lalaki o sa babae. (Juliet de Loza-Cudia)