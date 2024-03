Saudi Arabia pursigido sa Manny-Floyd rematch

NAKIPAGKASUNDO na ang nag-iisang eight-division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao sa bansang Saudi Arabia patungkol sa kanyang susunod na laban sa hinaharap – kung saan nananatiling pangunahing nasa listahan pa rin si undefeated/retired Floyd Mayweather, Jr. para sa inaabangang ‘PacMay 2’.

Inihayag ni MP Promotions President at international matchmaker Sean Gibbons sa panayam ng World Boxing News na nakipagpulong mismo si Pacquiao kay Saudi Arabian Chairman Turki Alalshikh tungkol sa gaganaping laban sa kanilang bansa para sa pagbabalik sa professional fight ng Filipino boxing legend para pagpilian ang laban kina Conor “The Destroyer” Benn, two-division UFC champion Conor “The Notorious” McGregor at Mayweather.

“After meeting with his excellency Turki Alalshikh, boxing legend Manny Pacquiao is back at his gym in the Philippines and looking in incredible fighting shape,” wika ni Gibbons, patungkol sa karagdagang motibasyon na nakuha ni Pacquiao sa pagbabalik sa ensayo. “Saudi Arabia/Riyadh Season is definitely in for a treat once Manny Pacquiao’s return date is set.”

Nitong nagdaang Marso 8 ay dumalo si Pacquiao, kasama ang asawang si Jinkee, sa laban nina dating heavyweight champion at Olympic gold medalist Anthony Joshua at dating UFC heavyweight champion Francis “The Predator” Ngannou, mula sa imbitasyon ni Alalshikh, Saudi Adviser sa Royal Court bilang Minister at chairman ng General Entertainment Authority ng Saudi. Sa parehong event ay naroon rin si unbeaten British boxer Conor Benn bilang commentator para sa DAZN.

Matatandaan namang noong nagdaang taon ay muling hinamon ni McGregor si Pacquiao upang ituloy ang naudlot na bakbakan na isa sa naging sanhi ng pagsasampa ng kaso sa dating senador ng Paradigm Sports Management ni Audie Attar. Pinagbabayad si Pacquiao ng halagang $5.1 milyon o mahigit sa P282 milyon na danyos sa paunang bayad dahil sa pagkalugi umano ng naturang kumpanya.

Gayunman, nananatiling malaki pa rin ang interes ng Saudi Arabia na maitulak ang posibilidad na maganap ang ‘PacMay 2’, kung saan minsang inihayag ni Pacquiao sa RIZIN 45 New Year’s event ang tapatan nila ngayong taon.

Itinuturing na pinakamalaking boxing event ang salpukan nina Pacquiao at Mayweather na tumabo nang husto sa kita na tinaguriang “The Fight of the Century” at “Battle for Greatness” noong Mayo 2, 2015 na nagresulta sa 12-round unanimous decision panalo sa American boxer upang mapanatili ang WBA (unified), WBC, The Ring welterweight at maagaw ang WBO belt na ginanap sa sold-out MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada.

“If His Excellency Turki Alalshikh wants Mayweather vs Pacquiao II, that’s very interesting. That would be amazing,” wika ni Gibbons sa parehong panayam.

Lumikom ito ng limpak-limpak na kita na umabot sa mahigit sa $400 million at PPV viewership na 4.6 million na pagbili upang tanghaling pinakapinanood na sporting event sa kasaysayan ng telebisyon at pay-per-view.

Sa kabila naman ng nakuhang tagumpay ng naturang bakbakan ay hindi na nagkaroon ng rematch, kung saan nagtamo ng injury ang 45-anyos na Filipino boxing legend sa kanyang balikat upang hindi makalaban nang akma sa kanilang plano.

Nauna nang inihayag ni Pacquiao sa isang boxing event sa Riyadh, Saudi Arabia na nakikipag-negosasyon ang kanilang kampo na maitulak ang laban sa Tokyo, Japan para umano sa isang exhibition match

Noong Disyembre 11, 2022 ay nagbalik sa laban si Pacquiao para sa isang exhibition match kay South Korean fighter DK Yoo, habang mayroong nakaplanong laban ito sa susunod na taon kay legendary muay thai at Kickboxing fighter Buakaw Banchamek ng Thailand sa Abril 20.

(Gerard Arce)