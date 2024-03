Rabies awareness month, wag dedmahin

Hindi lang ang Fire Fire Prevention Month at National Women’s Month ang dapat na tutukan kundi maging ang Rabies Awareness Month.

Ito ang naging anunsyo ng pamahalaang Lungsod ng Maynila sabay panawagan na samantalahin ang libreng anti-rabies vaccination na inaalok ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Manila Veterinary Inspection Board na pinamumunuan ni Nicanor Santos at ng Manila Health Department sa pamumuno ni Dr. Arnold ‘Poks’ Pangan.

Sinabi ni Manila Mayor Honey Lacuna na kailangang lumikha ng kamalayan sa panganib na dulot ng rabies lalo na sa may-ari ng hayop at sa sinumang makakagat na hindi bakunadong hayop.

Nabatid na may walong uri ng animal bite treatment na ibinibigay ng libre sa animal bite clinic ng lungsod sa Sta. Ana Hospital sa ilalim ni Director Dr. Grace Padilla pati na sa pitong health centers at parehong may libreng serbisyo na binibigay ang MHD sa Manila City Hall.

Ibinibigay din ito ng libre sa weekly ‘Kalinga sa Maynila’ na isinasagawa mismo ng alkalde sa iba’t ibang barangay sa Maynila.

Lahat ng mga may-ari ng aso at pusa ay maaaring magpabakuna ng kanilang alagang hayop ng libre. Kailangan lang na dalhin ang kanilang ang alagang hayup. (Juliet de Loza-Cudia)