Itinulak ng isang party-list solon na isama sa benefit package ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) ang optometric services.

Ayon kay AGRI party-list Rep. Wilbert Lee nasa 41.4 milyong Pilipino ang nangangaila¬ngan ng patuloy na eye at vision care kasama na ang mga mayroong presbyopia at refractive errors, batay sa ulat ng Integrated Philippine Association of Optometrists (IPAO).

“While vision problems can be easily corrected with glasses or contacts, many Filipinos lack access to affordable eye care, affecting their productivity,” sabi ni Lee.

“Maraming bata ang pagkapanganak pa lang, may problema na sa mata, at milyon-milyon nating mga kababayan ang talagang apektado ang pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa pagkabulag o malabong paningin,” dagdag pa nito. (Billy Begas)