Pharaohs Treasure karipas sa rektahan

LUMIYAB sa rematehan ang kabayong si Pharoahs Treasure upang sikwatin ang korona sa 2024 Philracom “Golden Anniversary & JRA Friendship Race” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong Linggo ng hapon.

Kumaripas na lumabas ng aparato sina Senshi Spirit at Darleb para magbakbakan sa unahan habang nasa malayong tersero si Speed Fantasy at pang-apat naman si Pharoahs Treasure.

Pagsapit ng far turn ay umunat na si Senshi Spirit, nakalamang ito ng dalawang kabayo kay Darleb pero lumalapit naman sina Pharoahs Treasure at Speed Fantasy.

Pagsungaw ng rektahan ay naagaw na ni Pharoahs Treasure ang unahan kay Senshi Spirit at naka-abante agad ng dalawang kabayo.

Nagpatuloy ang malalaking hakbang ni Pharoahs Treasure kaya tinawid nito ang meta ng may limang kabayo ang lamang sa pumangalawang si Speed Fantasy.

Nirendahan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee John Alvin Guce, inirehistro ni Pharoahs Treasure ang tiyempong 1:53.8 minuto sa 1,800-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Patrick Uy ang P600,000 premyo.

Napunta sa owner ni Speed Fantasy ang P225,000 habang P125,000 at P50,000 ang premyo sa mga may-ari sa third at fourth placer na sina Senshi Spirit at Bombay Nights, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, walong races ang pinakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) noong Linggo, lahat ay suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)