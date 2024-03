Pamumuhunan sa Pilipinas

Panay ang biyahe ng ating pangulo at kung garantisadong nagiging kasangkapan ang mga biyaheng ito para makapang-akit ng mga mamumuhunan sa bansa, mananahimik na siguro ang mga kritiko at malamang ay hihikayatin pa nila ang higit na maraming biyahe, lalong-lalo na kung mararamdaman na ng tao ang mga bunga ng mga biyahe.

Kaya lang, kagaya ng mga ipinapaliwanag ng marami, ang mga napaulat na halaga ng mga pamumuhunan ng mga dayuhan ay may kahalong pangako, na maaring magkatotoo o hindi. Tinatawag ang mga ito na pledges. Ganito ang naging karanasan natin sa maraming ipinangako ng China sa pamahalaan ng dating pangulong Duterte. At kagaya ng mga pangako ng mga politiko, marami rin ang napapako. Para sa bayan, ang mga ito ay nanatiling pangarap lamang hangga’t walang mga konkretong kaganapan. Kung minsan nga, naiisip ng iba na baka palabas lang ang mga ito para lang pagtakpan ang mga gastos ng mga biyahe. Kung sa bagay, wala rin namang habol ang Pilipinas kung sakaling hindi nila itutuloy ang mga pinangako nila. At lalong-lalo namang hindi na natin mababawi ang perang nagastos.

Kaya sa ganang akin, mas mahalaga na totoong maging atraktibo ang Pilipinas bilang destinasyon ng pamumuhunan ng mga dayuhan at hindi lamang dahil sa anumang palabas bunsod ng pagbisita ng isang pinuno ng bansa. Sa madaling salita, dapat naisin nila na mamuhunan sa bayan natin dahil magandang magnegosyo rito, hindi dahil sa kung ano pang mga dahilan. Nguni’t paano bang nagiging atraktibo ang isang bansa para sa mamumuhunang banyaga? Common sense lang, sabi nga. Ang kinakailangan lamang ay mag-isip ang ating mga nagdedesisyon kung paano maging negosyante. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod na pagtatalakay.

Una, walang mamumuhunan ang magnanais ng magulong sistema para makapag-negosyo. Mula sa pagrerehistro ng negosyo at kung ano-ano pang mga papeles upang makapag-umpisa ng operasyon, kinakailangan nakahanda ang pamahalaan na umalalay sa kanila. Siyempre, mas maganda kung sobrang dali ng mga ito na kaya na nila nang sila lang. Bagama’t may mga pagbuti na nararanasan sa mga proseso ng pagnenegosyo, nanatili pa rin mas madali at mas mabilis ang ibang bansa kaysa sa atin. Kung minsan kasi, sumobra na ang mga proteksyon sa nilalagay sa sistema na nag-uuwi ito sa pagbagal ng proseso. Sabi nga ng mga kritiko ng gobyerno, mas magulo at mas mahaba ang proseso, mas may pagkakataon para sa korapsyon.

Pangalawa, kailangan ng mga mamumuhunan ang tahimik na lugar para sa kanilang negosyo. Ang ibig sabihin nito ay maayos ang sitwasyon ng kapayapaan sa bansa at walang mga kaguluhan na magbabanta sa kanilang negosyo. Kapag nababalitaan na ang dating pangulo ay ang nangunguna para sa pagwatak ng kabuuan ng bansa, hindi nagiging magandang senyales ito. Maging ang dami ng krimen ay nagsasabi na magulo ang ating bayan at hindi sila magiging ligtas dito.

Pangatlo, dapat may sapat na mga imprastraktura ang Pilipinas para sa magandang takbo ng negosyo ng mga mamumuhunan. Ang kalidad ng imprastraktura ay nakaaapekto sa pagiging produktibo ng mga tao na siya namang magtatrabaho sa kanilang mga negosyo. Hindi magandang pangitain ang iresponsableng pamamalakad, halimbawa, ng ating mga highways, kung saan mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Hindi ba talaga natin kayang gawaan ng paraan ang mga ito? Hindi magiging matagumpay ang pag-akit sa mga dayuhang mamumuhunan kung ang inaasahan lang natin ay pakitang-tao at magagandang salita. Kailangan ang marketing, nguni’t kailangan din ng malalim na katotohanan.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.