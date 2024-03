Nagwawala mga faney dahil kay Jake: Maris Racal gustong magka-baby kay Anthony Jennings

Lokang-loka si Maris Racal dahil biglang-bigla, ang daming nagbabanta sa kanya!

“Anong nangyayari?” tanong ni Maris.

Well, nabasa nga kasi niya ang iba’t ibang reaksyon sa X, na naka-tag talaga siya. Heto nga ang mga sample na talak sa kanya.

“Wag ngayon, mainit ulo ko sa’yo!”

“Jirits mga utaw sa bangs mo.”

“Parang gusto kong alugin utak mo!”

“Wag ka muna mag-X (Twitter). Masasaktan ka lang.”

“Gusto kong bunutin bangs mo.”

Anyway, may kinalaman nga ang mga hanash na iyon sa latest episode ng ‘Can’t Buy Me Love’ na kung saan ay gumawa ng hakbang ang karakter niyang si Irene na magkaroon ng dyowa, at si Aldrich (Jake Ejercito) nga `yon, para lang makaiwas sa ‘kadiri’ na si Snoop (Anthony Jennings).

Hindi nga matanggap ng mga fan nila na magdyowa na sina Maris, Jake sa serye, at hindi natuloy ang SnoRene!

“Nananahimik si Aldrich, dinadamay mo.”

“Sasaktan mo na naman si Snoop.”

“Kawawa naman si Snoop.”

“Masasaktan ka lang Irene. Ang kulit mo.”

“Gagah ka girl.”

“My SnoRene heart is hurting.”

“Wag ka munang lalabas ng bahay Irene, mainit ulo namin sa’yo!”

“Justice for Snoop.”

Kaloka, ‘di ba?

Anyway, super kilig naman ang mga fan sa interview ni Luis Manzano sa SnoRene. Finally ay napanood na nga ang interview ni Luis, na dinayo pa niya ang set ng ‘Can’t Buy Me Love’ para makausap ang dalawa.

Dito nga na-reveal na hindi pala talaga sila magkakilala dahil unang beses pa lang na magkatrabaho sila, na kahit nagti-taping na sila ay hindi pa rin sila nag-uusap sa set.

“Masyadong magaling si Maris!” sabi ni Anthony.

Pero chika ni Maris, pinapanood talaga niya si Anthony sa mga eksena pa lang nito kay Donny Pangillinan.

“Pinapanood ko siya, ang galing niya. Eh, alam ko naman ang script, pero nag-a-adlib siya. Eh, pasok naman ang mga adlib niya!” sabi naman ni Maris.

Pero, ano ang pakiramdam na laging trending ang mga eksena nila, na laging may meme na nagagawa ang mga fan?

“Natutuwa ako, kasi naha-happy sila sa mga eksena namin. Kasi kami, ‘pag ginagawa namin, happy rin kami,” sabi ni Maris.

“Nakukuha nila ang vibe na gusto naming iparating sa kanila. Ang ginagawa namin, kinikilig kami sa loob, pero pinipigilan namin. Mas nakakakilig pala kapag tinatago ang kilig,” sagot ni Maris.

At aminado nga si Maris na may mga eksena talaga sila na kinikilig siya.

“Napapansin ni Direk na huwag kong ibigay, kasi kinikilig talaga ako!” sabi pa ni Maris.

Anyway, kung sila ang masusunod sa ending ng SnoRene, bet nila na magka-baby sila.

“Sana magka-baby sila, para may closure ang paghahabulan natin about pregnancy,” sabi ni Maris.

Well, walang duda na ang lakas ng chemistry nina Maris, Anthony. Kaya sabi nga ng mga fan, sobrang deserve ng dalawa ang tagumpay na meron sila ngayon.

Bongga! (Dondon Sermino)