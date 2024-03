Liza Soberano bagay raw na Wonder Girl

Mina-manifest ng followers ni Liza Soberano na sa aktres mapunta ang role na Wonder Girl o Donna Troy na isa sa mga bida sa ‘Teen Titans’.

Napabalita kasi last week na sinisimulan na ni Ana Nogueira ang pagsulat ng screenplay (script) ng live-action movie version ng sikat na comic book na naging phenomenal hit na animated series.

Hindi rin magtatagal ay magsisimula na ang audition nito para sa mga artistang gaganap sa mga sikat na characters ng DC live-action movie.

Dahil sa balitang ito ay nagsimula na ngang mag-ingay sa online world ang mga supporters ng Pinay Hollywood star.

Bagay na bagay raw kasi sa beauty at personality ni Liza ang nasabing role.

Sa comics illustration kasi ni Wonder Girl/Donna Troy ay nakilala siyang may mahabang itim na buhok. Kahawig ni Liza ang face nito sa comic version kaya siguro malaki ang pananalig ng fans na dapat ang idolo nila ang gumanap sa movie version ng nasabing character.

Komento nga ng isang netizen, “Liza is not new to action. She can nail Wonder Girl/Troia/Donna Troy. May napatunayan na siya sa Bagani.”

Pinost rin ng fan ang photo ni Liza na naka-costume at may dalang bow and arrow.

Ang ‘Bagani’ ay ang fantasy-action series na ginawa ng aktres sa ABS-CBN noong 2018. Dito unang hinangaan ang aktres dahil sa husay niya sa action scenes.

Nabulabog din ang fans ng nasabing DC teen characters worldwide at kanya-kanya silang suggestion kung sino-sino ang mga artistang bagay na gumanap sa ‘Teen Titans’.

Ang tanong, mapansin kaya ng producers ang ginagawang pag-iingay ng Pinoy fans ni Liza?

Bet din kaya ng aktres ang nasabing role? Super action-packed ang ‘Teen Titans’. Hindi ba naaksidente na si Liza habang nagte-training para sa mga stunts niya sana as Darna?

Oh well, mukhang marami pa ang pwedeng mangyari habang hindi pa nagsisimula ang shooting ng nasabing movie.

Sana nga mapunta kay Liza ang role na Wonder Girl. ‘Pag nangyari ito, siguradong aangat na talaga ng bonggang-bongga ang pangalan ng aktres sa Hollywood.

‘Yun na!