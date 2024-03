Malapit nang magsimula ang operasyon sa Albuera, Leyte ng IMP Shipyard and Port Services Inc. ang unang shipbuilding at repair facility na inirehistro sa Board of Investments.

Ayon sa Department of Trade and Industry (DTI), tinayo ang kompanya noong 2019 nang ang initial project investment cost ay P500 milyon. Inaasahang magiging fully operational na ang IMP Shipyard sa kalagitnaan ng taong ito.

May 10 berths kung saan dalawang barkong bago ang maaaring gawin nang magkasabay at pagkumpunian ng walong barko.

Ayon sa DTI, ang paggawa ng energy-efficient na ferry para sa refleeting ng Metro Ferry Cebu ang isa sa mga flagship projects ng IMP Shipyard na inaasahan nitong magbibigay ng trabaho sa mga umuuwing tripolanteng Pinoy. Maaari rin itong makatulong sa upskilling at reskilling ng mga umuuwing seafarer.

Tututukan ng IMP Shipyard ang pagdisenyo at paggawa ng mga steel-hulled vessel na maaaring magamit sa Coastal and Inland Water Transport System ng Maritime Industry Authority.

Nitong February 23, 2024 ginawa ang inauguration ng IMP Shipyard. (Eileen Mencias)