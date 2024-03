Kylen Joy Mordido sumawsaw sa tuktok ng Women’s Masters

TINULDUKAN ni WIM Kylen Joy Mordido ang winning streak ni Ruelle Canino, Moyerkoles, sa round 5 ng Philippine National Chess Championships – The Battle of Women’s Masters na nilalaro pa rin sa City Hall ng Malolos, Bulacan.

Sumalo sa four way tie sa top spot si Mordido matapos ang 34 moves win ng King’s Indian laban kay Canino sa fourth round.

Tangan ang apat na puntos, kasalo nito ang biktimang si 15-year-old Canino at sina WIM Jan Jodilyn Fronda at WFM Shania Mae Mendoza sa event na may 12-player single round robin format.

Kinaldag ni 2019 champion Fronda si WIM Bernadette Galas sa 63 moves ng Caro-Kann habang pinisak ni Mendoza sa 42 sulungan ng Sicilian si Mhage Sebastian.

Nabigong sumiksik sa unahan si WFM Cherry Ann Mejia matapos siyang matablahan ni WFM Allaney Jia Doroy sa 42 moves ng King’s Indian Attack, nakalikom ito ng 3.5 points at nagsosolo sa pang-limang puwesto.

Nakalaan ang P85,000 para sa magkakampeon habang hahamigin ng second placer ang P52,00 at P40,000 sa third sa tournament na binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP).

Maliban sa cash prizes, ang top three finishers ay magkakaroon ng tsansa na makasama sa Philippine team na lalaro sa FIDE World Chess Olympiad sa Setyembre 10 hanggang 23 sa Budapest, Hungary.

Ang magkakampeon naman ang magrerepresenta sa Pilipinas sa Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) sa Nobyembre 21 hanggang 30 sa Bangkok, Thailand.

(Elech Dawa)