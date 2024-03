Kurt Barbosa kakana sa Asian Championships

HINDI magtatapos ang kampanya ng Philippine national taekwondo jins kasunod ng kabiguang makapasaok sa 2024 Paris Olympics dahil sunod na puntirya ng grupo ni 2020+1 Tokyo Olympian Kurt Bryan Barbosa ang mapagtagumpayan ang Asian Taekwondo Championships at Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) ngayong taon.

Kinapos sa semifinals ang 24-anyos na three-time Southeast Asian Games gold medalist na makalusot kay Samirkhon Ababakirov ng Kazakhstan sa semifinals sa iskor na 4-7, 5-16, matapos ang mga panalo kina Chalinda Liyanage ng Sri Lanka at Chiok Chin Yun ng Hong Kong sa round of 16 at quarterfinals.

Nakuntento na lamang sa bronze medal ang tubong Bangued, Abra taekwondo jin nang talunin si Riad Hadmi ng Saudi Arabia sa iskor na 6-5, 5-3 a men’s under-58kgs division.

Susubukang makabawi ng dating National University na UAAP Rookie of the Year at MVP awardee sa Asian Championships simula Mayo 14-18 sa Da Nang, Vietnam, habang nakatakdang ganapin ang Asian Indoor and Martial Arts Games sa Nobyembre 21 sa Bangkok at Chonburi, Thailand.

Nakapasok si Barbosa sa Tokyo Olympics makaraang makuha ang isa sa top 2 spot sa Asian qualifiers noong Mayo 2021 sa Amman, Jordan.

“[Sadly], we had only one chance in qualifying for the Paris Olympics, and that is the Asian Olympic Qualifying tournament. But, ibinigay naman lahat, naghanda nang husto, of course nagdasal na rin nang husto, however, hindi lang pinalad,” saad ni Philippine Taekwondo Association (PTA) secretary-general Rocky Samson sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon patungkol sa naging laban ng mga Pinoy jin sa nagdaang Asian qualifying.

Bukod kay Barbosa, inaasahan ring ipapadala ang mahuhusay na mga poomsae at kyorugi athletes sa Asian meet kabilang sina Asian Qualification bronze medalist Jessica Canabal, Asian sensation Tachiana Mangin, SEA Games champion Arven Alcantara, multiple biennial meet Poomsae titlist Jocelyn Ninobla at marami pang iba.

Aminado si Samson na kahit na paparating ang Paris Olympics ay inaasahan pa ring magiging mabigat ang kumpetisyon sa Asian meet na hindi naubusan ng mahuhusay na katapat sa Asian level.

“We expect a tougher event and I think everyone will still be there,” sambit ni Samson.

(Gerard Arce)