Kathryn Bernardo grabe kaseksihan, walang retoke!

Hindi pa rin makapaniwala si Kathryn Bernardo na siya na nga ang bagong mukha ng isang kilalang brand ng canned tuna.

Ayon kay Kath, noong teenager pa lang siya ay dream niya talaga ang maging parte ng campaign ng nasabing brand.

“I’ve always been a fan of their campaigns, because they always encourage people to be the best version of themselves while taking care of their bodies. It’s so surreal to be a part of this now!” iyan ang post ng aktres sa kanyang Instagram account.

February this year lang in-offer kay Kathryn ang nasabing campaign. At dahil pangarap nga niya ito, um-oo agad ang team niya at tinanggap ang nasabing proyekto.

Sa maikling panahon ay nag-prepare at nag-training agad ang aktres. Kaya madalas nga siya noon nakikitang nagdya-jogging sa gabi sa Marikina Sports Complex. Naglalaro rin siya ng tennis with friends. Kung ano-ano pang paghahanda ang ginawa ng dalaga para ma-achieve ang sexy body niya ngayon.

Almost less than a month lang ang naging preparation ni Kathryn dahil nag-shoot na sila agad ng nasabing campaign noong March 5.

Kung matatandaan, inilabas namin dito sa Abante ang tungkol sa shooting ng aktres sa PICC at sa isang building sa SM MOA complex.

At dahil sa endorsement deal na iyon ay inulan ng papuri ang Asia’s Phenomenal Superstar hindi lang mula sa kanyang mga tagahanga dahil maging kapwa niya celebrities nay napa-wow.

Maging ang pinalitan ni Kathryn na endorser ng nasabing canned tuna brand na si Pia Wurtzbach ay nag-congratulate sa kanya.

Sa mismong comment section ng Instagram post ni Kath ay nagpaabot ng pagbati ang Miss Universe 2015.

Hindi rin nagpahuli ng congratulatory message si Ivana Alawi kahit na kalabang produkto ang ineendorso niya o baka naman tapos na ang kontrata niya kaya malaya siyang nakapag-comment ng, “Congrats!! Well deserved.”

Trending at talaga namang pinag-uusapan sa online world ang kaseksihan ni Kathryn. Kalat na kalat sa iba’t ibang social media platforms ang still photos maging ang behind-the-scenes videos ni Kathryn sa endorsement niyang ‘yon.

O baka naman may magsabi pa na retoke o puro enhancement ‘yung ginawa sa mga naglabasang sexy body pictures, videos ni Kathryn para sa ad campaign na ‘yon, ha! Ayan nga at naglabasan na rin ‘yung mga photos at videos na kuha mismo sa actual shooting nila. Pagpapatunay iyon na totoong sexy talaga ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla, ‘noh?!

Tanong nga ng netizens — ano raw kaya ang masasabi ni Deej sa bagong endorsement ng dating nobya? Abangers nga kaso ang mga faney kung magbibigay ba ng komento ang aktor.

Proud din kaya si Daniel sa bagong achievement at kaseksihan ni Kathryn?

Kung magkasintahan pa ang KathNiel until now, magawa kaya ni Kath ang proyektong ito?

‘Yun na!

Congrats Kath! (Ogie N. Rodriguez)