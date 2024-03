Justin Brownlee, Gilas madugo daan sa Olympics

SAKALING ulanin ng suwerte at makalusot sina Justin Brownlee at ang Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament, mabigat pa rin ang sasadlakang grupo ng Nationals sa Paris Games.

Sasabak ang Filipinos sa OQT sa Riga, Latvia sa July 2-7.

Apat ang OQT at nakaiwas ang world No. 38 Gilas sa Spain at Slovenia ni Luka Doncic, pero matitibay din ang mga ka-bracket sa Riga.

Makikipag-agawan ang Pilipinas sa Brazil, Georgia, Montenegro, Cameroon at host Latvia para sa isang tiket sa Summer Games.

Winner ng bawat OQT lang ang bibiyahe sa Paris, natapos na din ng FIBA ang draw para sa men’s basketball sa Paris.

Sa Group B napunta ang winner ng Latvia OQT kasama ng France, Germany at Japan. Sa Group A ang Australia, Canada at winners ng Greece at Spain OQTs. Group C ang Serbia, South Sudan, USA at winner ng Puerto Rico OQT.

Kung hindi na lilihis ang Samahang Basketbol ng Pilipinas, si Tim Cone pa rin ang head coach ng Gilas sa Latvia OQT.

At mas malamang, hindi babalasahin ni Cone ang roster na isinabak niya sa first window ng FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers noong February.

Injured noong nakaraang buwan sina June Mar Fajardo at AJ Edu kaya hindi nakapaglaro sa window, inaasahang makakabalik na sila sa OQT.

Bukod kay naturalized Pinoy Brownlee, ang iba pa sa lineup ni Cone ay sina Scottie Thompson, Jamie Malonzo, CJ Perez, Calvin Oftana, Chris Newsome, Kai Sotto, Carl Tamayo at Dwight Ramos.

Si Japeth Aguilar ang ipinalit noon sa slot ni Fajardo.

(Vladi Eduarte)