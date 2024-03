Julia Barretto, Carlo Aquino magsasama sa Japan

Ang bongga lang nina Julia Barretto at Carlo Aquino, na pupunta ng Japan para mag-shooting!

Aba, masusundan na nga ang movie nilang ‘Expensive Candy’ dahil nakatakda nga silang mag-shooting sa Japan ng movie nilang ‘Hold Me Close’ na si Direk JP Laxamana pa rin ang magdidirek.

“Let’s go! Round 2!” sabi ni Julia.

Makakasama nila sina Jairus Aquino, Migo Valid, at base sa look test nila, ibang-iba na naman ang mga hitsura nila, ha! Hindi na ito tulad sa ‘Expensive Candy’ na todo paseksi si Julia, at mukhang nerd naman si Carlo. Pero, mapapansin din na kulay pula ang buhok ni Julia, na bet naman ng mga fan niya, na bagay nga raw sa kanya.

“Wow sa Japan pa ang shooting. Exciting!”

“Bagay kay Julia ang red hair, oh!”

“Sequel ba ito sa Expensive Candy? Omg!”

“Red hair Julia, ang ganda.”

Well, iba rin naman ang chemistry nina Julia, Carlo. At sana nga, suportahan talaga ng mga fan ang second movie nila. (Dondon Sermino)