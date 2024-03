Jayson Tatum, Boston liyamado sa pustahan

PAREHONG tigasin ang maghaharap ngayong araw ng Huwebes (Miyerkoles ng gabi sa US) sa 2023-2024 NBA regular season game, ang Eastern Conference topnotcher Boston Celtics at No. 2 Milwaukee Bucks.

Pero malaki ang diperensiya ng lamang ng Celtics sa tayaan kontra Bucks na dadayo ng Boston.

May 1.27 dibidendo ang Boston habang 4.00 ang bigay sa Milwaukee na ipinagmamalaki ang kanilang mga pambato na sina Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard.

Balikatan ang dibidendo kapag minus 8.5 points ang Celtics, magiging 1.89 sila habang 1.96 ang sa Bucks na may plus 8.5 puntos.

Hawak ang kartang 54-14, isa ang Celtics sa maiinit na teams sa NBA dahil may anim na sunod na panalo na silang ikinadena.

Tangan naman ng Bucks ang 44-24 record, pakay nila na ikahon ang pangatlong sunod na panalo.

Tiyak na muling sasandalan ng Celtics sa opensa sina Jayson Tatum at Jaylen Brown.

Samantala, ang ibang puwedeng tayaan ng mga NBA bettor ay ang Cleveland (1.76) kontra Miami Heat (2.12), Detroit Pistons (4.00) laban sa Indiana Pacers (1.22) at Toronto Raptors (5.00) katapat ang Sacramento Kings (1.19).

(Elech Dawa)