‘It’s Showtime’ mapapanood na sa Channel 7 simula sa April 6

Malugod na inaanunsyo ng GMA Network at ABS-CBN Corp. ang kanilang makasaysayang kolaborasyon sa pagpapalabas ng noontime variety show na ‘It’s Showtime’ sa Channel 7.

Ieere ito mula Lunes hanggang Sabado, 12 ng tanghali hanggang 2:30 ng hapon, simula 6 Abril 2024 (Sabado).

Dumalo ang mga opisyal ng GMA at ABS-CBN kasama ang mga sikat na host ng ‘It’s Showtime’ sa contract signing ceremony na ginanap sa GMA Studios.

Pinangunahan ang event ng mga executive ng GMA Network na sina Chairman Atty. Felipe L. Gozon, President at CEO Gilberto R. Duavit, Jr., at iba pa.

Ang mga kumatawan naman sa ABS-CBN ay sina Chairman Mark L. Lopez, President at CEO Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer Cory V. Vidanes, at Group Chief Financial Officer Rick B. Tan.

Kasama rin sa event ang mga host ng ‘It’s Showtime’ na sina Vice Ganda, Anne Curtis, Vhong Navarro, Jhong Hilario, Kim Chiu, Ogie Alcasid, Karylle, Amy Perez, Teddy Corpuz, Jugs Jugueta, Darren, Ryan Bang, Ion Perez, Jackie Gonzaga, MC, Lassy, at Cianne Dominguez.

Ang unprecedented move na ito ay patunay sa layunin ng GMA at ABS-CBN na patuloy magbigay ng mga magagandang programa at maglingkod sa bawat Pilipino.

Malugod na pagtanggap ang ipinaabot ng GMA Network sa ‘It’s Showtime’ at itinuturing ito bilang welcome addition sa patuloy na dumaraming programa nito para sa Kapuso viewers sa loob at labas ng bansa.

Taos-pusong nagpapasalamat ang ABS-CBN at ‘It’s Showtime’ sa GMA Network sa pagbubukas nito ng pinto at pagbibigay ng bagong plataporma para makapaghatid ng entertainment at saya sa mas maraming manonood sa buong bansa.

Marami naman ang nagsabing ang move na ito na ipalabas sa Channel 7 ang Kapamilya noontime show ay bilang paghahanda ng GMA-7 sa move naman ng TV5 na gawing ka-back-to-back ng noontime show nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon na ‘Eat Bulaga’ ang game show ni Willie Revillame na sinasabing magsisimula na sa buwan ng April.

‘Yun na! (JL)