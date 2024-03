Francine Diaz, Seth Fedelin ‘di raw nagmamadaling magkarelasyon

In fairness, kilig to the max nga ang hatid ng FranSeth love team nina Francine Diaz, Seth Fedelin.

Basta balitang FranSeth ay talaga namang kinakikiligan ng kanilang fans, supporters.

Hindi naman maikakailang bagay na bagay talaga sina Francine, Seth.

Marami nga ang naniniwalang may relasyon na ang dalawa. Na mukhang inililihim lang daw nila. Na halata raw kasi ang ka-sweet-an ni Seth sa kanyang ka-love team.

Pero ayon sa isang source, talagang wala pang relasyon sina Francine, Seth. Na ine-enjoy pa lang nila ang pagiging magka-love team.

Na hindi nga raw nagmamadaling maging magkarelasyon ang FranSeth.

Tsika pa ng kausap namin, hindi pa rin daw kasi handang mag-boyfriend si Francine.

“Ang maganda, ine-enjoy nila ‘yung moments na magkasama sila. Na inaalagaan nila ‘yung love team nila. Na friends talaga sila,” sey ng kausap namin.

Pero siyempre, marami naman ang naniniwalang puwedeng mauwi sa relasyon ang FranSeth love team. Na huwag nga lang madaliin ng fans para hindi pumalpak.

Hindi raw dapat maging hinog sa pilit.

Saka ang maganda naman, bukod sa close si Seth kay Francine, malapit din ang binata sa pamilya ng kanyang ka-love team!

So hayaan muna na maging matatag pa ang relasyon nila bilang friends, love team at saka na ‘yung relasyon talaga.

‘Yun na! (Joanna Maling)