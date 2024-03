Fil-Am Jalen Green petmalu vs Wizards

PASABOG ng career high-tying 42 points si Fil-Am Jalen Green para gasolinahan ang Houston Rockets sa 137-114 panalo kontra Washington Wizards Martes ng gabi (Miyerkoles sa Pilipinas) sa Capital One Arena.

Nag-ambag ng 25 points si Amen Thompson, may 7 points at 11 assists si Fred VanVleet sa Rockets (33-35) na 2 1/2 games na lang sa likod ng Warriors (35-32) sa 10th place sa West, ang huling spot sa play-in tournament.

“I’ve had runs where I’d get hot and cool down,” wika ni Green, 7 for 13 sa 3s at may 10 rebounds pa. “My main goal is just to keep building on the hot streaks and be as consistent as possible.”

Mainam din ang kontribusyon ni Jabari Smith na 18 points, 14 rebounds. Humablot ng 10 boards si Thompson, inilista ni Jock Landale ang 7 sa 11 blocks ng Rockets – limang beses niyang binutata si Jordan Poole.

Walo sa siyam na ginamit ng Washington ang umiskor ng 12 pataas sa pangunguna ng tig-16 nina Corey Kispert, Justin Champagnie at Jules Bernard.

Wala sina Kyle Kuzma (left shoulder), Deni Avdija (right knee), Tyus Jones (back) pero sa likod ng mainit na 3-point shooting ay nanatili sa laro ang Wizards na tumabla pa sa 76.

Binasag ng dalawang sunod na tres at three-point play ni Green ang deadlock tungo sa 85-76. Sumagot ng dalawang free throws ang Washington bago kinubra ng Houston ang next 7 points.

(Vladi Eduarte)