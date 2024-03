KiNILALA ng Hawaii House of Representatives ang Filipino-American influencer na si Bretman Rock dahil sa kanyang mga ambag para mas makilala ng husto ang Hawaii sa US at buong mundo.

“Thank you so much for the opportunity, I never thought this would ever happen,” saad ni Bretman Rock sa kanyang Instagram post.“

“I was just an Ewa Beach boy twerking behind the manapua truck, giving MTV crib tours of my high school and singing my boba song everywhere,” dagdag nito

Pinasalamatan rin ni Rock si State Rep. Darius Kila na nanguna sa pagbibigay ng karangalan sa Filipino-American influencer kasama ang Filipino Caucus, ang grupo ng mga mambabatas sa Hawaii state legislature na may dugong Pinoy.

“I also got to spend it with the Filipino Caucus and it was so fun and so brown I loved every moment of it and spending it with my people!” dagdag pa ng influencer na may 18.9 million follower sa Instagram.

“And girl, they had a whole lechon for me for lunch!!! I really felt like a queen,” saad pa nito