Fierre Afan, Alvin Lobrequito kasado sa Olympic Qualifying

TATANGKAING makasungkit ng silya patungong 2024 Paris Olympics ng walong national wrestler ng bansa sa darating na dalawang Olympic Qualifying Tournament na pangungunahan nina World grappling champions Fierre Afan at 32nd Southeast Asian Games gold medalist Alvin Lobrequito sa Asian Tournament sa Abril 19-21 sa Bishkek, Kyrgyzstan.

Kasunod ng matagumpay na mga gintong medalya sa United World Grappling Asian Championships at World Grappling Championships noong isang taon, punrtiya ng 86th season UAAP Judo Rookie of the Year awardee na si Afan na mapasakamay ang isang puwesto sa Summer Olympic Games sa darating na Hulyo 26 hanggang Agosto 11 sa Paris, France.

Sasabak ang freshman student-athlete mula University of the Philippines sa men’s 74kgs freestyle division kontra sa mga powerhouse na Asian countries tulad ng South Korea, Japan, Mongolia, Kazakhstan, Iran, Uzbekistan, China, Tajikistan at host country Kyrgyzstan.

Nais naman matupad ni Phnom Penh biennial meet titlist Lobrequito ang kanyang pangarap na makatuntong sa Olympiad sa paborito nitong men’s 57kgs freestyle, matapos mabigo sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China, gayundin ang Igorot wrestler na si 2019 SEAG champion Jason Baucas na bubuhat sa men’s 67kgs Greco Roman class.

Nakatakda ring sumabak sina Filipino-American Arian Carpio sa women’s 62kgs freestyle, multiple-SEA Games medalist Jiah Pingot sa women’s 50kgs freestyle, Mark Ervin Oliveros sa men’s 60kgs Greco Roman at Aliyah Rose Gabales sa women’s 53kgs freestyle.

(Gerard Arce)