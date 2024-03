DonBelle hindi maubusan ng pakilig

Mas malalaking pasabog at rebelasyon ang dapat abangan ng manonood sa serye nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

“Ang dami pang tanong na masasagot. Few episodes left na lang pero ‘yung kilig, action, drama, thriller, lahat na ‘yun, all in one, makikita niyo. Pero syempre marami pa ring kilig talaga,” sabi ni Donny sa interview sa ABS-CBN News.

Nagpapasalamat din sina Donny, Belle sa mga faney, sa walang sawang suporta na nakukuha nila at ng ‘Can’t Buy Me Love’, kaya hindi ito nawawala sa Top 10 most-watched shows.

“Sobrang grateful syempre. Actually, sabay sabay nating pinapanood ‘yun. Kami rin personally inaabangan namin ‘yung next episode. Maraming, maraming salamat sa pagsuporta,” sey ni Belle.

Anyway, dahil sa kasikatan ng ‘Can’t Buy Me Love’, maraming Pilipino ang dumadayo sa Binondo at binabahagi ang kanilang pagbisita sa mga lokasyon at i-recreate ang mga eksena ng DonBelle sa serye.

Samantala, hindi naman naging maganda ang pagkikita nina Bingo (Donny) at ng kanyang ina na si Annie (Ina Raymundo), matapos makita ng binata ang inabot na pera nito para kay Lola Nene (Nova Villa). Kinompronta rin niya ang ina sa pagsira nito sa buhay niya at ni Caroline.

Kaloka! (Dondon Sermino)