Dimples Romana ibinida kabaitan at hindi makasarili ni Julia Montes

Mararamdaman ang sobrang pagiging close ni Dimples Romana kay Julia Montes kapag binasa mo ang pa-birthday tribute ng una sa huli.

Caption ni Dimples sa pinost niyang picture nila ni Julia, “Just got home from finishing up my day but won’t let this one pass without greeting my OG baby @montesjulia08 a happy, happy birthday.

“You bring light, happiness, love and joy to everyone around you. Including me and the whole fam. Bata ka pa lang, you already had that gift of kindness, generosity and selflessness.

“Sana bebe, today, and everyday from here on out, you will be showered with all of the heaven’s abundance and peace. Mahal na mahal kita.

“I’m so grateful to have a sister like you in this lifetime. Love you. Thank you for being a part of my life, and our family from 0 to now.”

Ikinatuwa nga ng fans ni Julia ang pa-birthday tribute ni Dimples sa love ni Coco.

At least daw parang sister na ang turing ni Dimples kay Julia.

Ang nakakaloka lang, habang may mga fan si Julia na nagpapasalamat kay Dimples ay may isang fan naman ni Angel Locsin ang sumingit.

Kumusta na raw si Angel?

Kilala rin kasing malapit si Dimples kay Angel kaya siya ang palaging inuusisa ng mga fan na sobrang miss na ang misis ni Neil Arce. (Joanna Maling)