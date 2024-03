Dedma sa mga basher: Claudine Barretto kinabiliban kaseksihan

Marami ang bilib sa kaseksihan ngayon ni Claudine Barretto.

In fairness, more than 80lbs ang nabawas sa timbang ni Claudine at mukhang lalo siyang nai-inspire na magpapayat dahil sa magagandang komento ng fans, netizens sa kanyang pagpayat.

Sa latest pictures nga niya na kuha bago siya um-attend sa surprise tribute kay Mr. M o Direk Johnny Manahan, kahit naka-white si Claudine ay labas na labas ang kanyang kaseksihan.

Nagkagulo nga ang fans ni Claudine dahil bukod sa sexy na nga uli ang idolo nila ay sobrang ganda pa.

May ibang nagsabi nga na mas batang tingnan ngayon si Claudine. Na hindi nga raw tumatanda ang aktres.

Na kahit nga raw ipareha si Claudine sa mga mas batang aktor ay puwedeng-puwede. Lulusot dahil ang bata pa rin niyang tingnan, ha!

Pero siyempre, may mga basher talaga na always haters, ‘noh?!

Ang iba sa kanila ay pinalalabas na nagparetoke si Claudine. Na parang may pinagawa raw ang aktres.

Pero siyempre, to the rescue ang Claudinians at sinasabing natural ang ginawang pagpapapayat ni Claudine. Na walang retoke sa kanilang idolo.

Actually, marami rin namang close kay Claudine ang nagsasabing wala ngang retoke sa aktres. Na healthy way ang pagpapapayat na ginawa niya.

Anyway, si Claudine naman, mukhang dedma na sa mga basher.

Mas importante nga sa aktres ang mga positibong sinasabi ng kanyang fans, supporters.

At mas importante nga sa lahat ay sexy na uli at ang ganda-ganda pa ni Claudine.

‘Yun na! (Jun Lalin)