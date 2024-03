SAPOL sa CCTV ang isang babae na gumawa muna ng full yoga routine bago looban ang isang bakery at magnakaw ng isang almond croissant, isang pares ng sapatos at mga produktong panlinis.

Nakita sa video na nakasuot ng itim na jacket, itim na pantalon at itim na sapatos ang babae.

Nag-stretching pa siya ng dalawang minuto sa labas ng Philippa’s Bakery headquarters sa Melbourne ng dis oras nang is bago pasukin ang establisimyento.

“Seems like yoga is a must before breaking in . A few things were stolen including some croissants which were clearly too tempting for this flexible burglar,” saad ng bakery.

Ayon sa pulisya, isinampa na ang kasong theft at burglary sa babae.

Samantala, matapos makapagpiyansa, nakalaya ito ngunit haharap sa Melbourne Magistrates’ Court sa 22 Mayo. (VP)