Nagboluntaryo si Senador Ronald “Bato” dela Rosa na bantayan si Pastor Apollo Quiboloy oras na magdesisyon ang huli na dumalo sa pagdinig sa Senado.

“Kung gusto niya, ako ang mag security sa kanya. Kahit na one-man security ako, haharangin ko lahat nang may threat sa buhay niya,” pahayag ni Dela Rosa sa panayam sa Radyo 630.

Ginawa ni Dela Rosa ang pahayag matapos maglabas ang Senado ang arrest order laban Quiboloy dahil sa patuloy nitong pag-isnab sa imbitasyon ng Senate Committee on Women kaugnay ng reklamo ng pag-abuso sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) na kanyang pinamumunuan.

“Magbo-volunteer ako mag-security sa kanya kung nanaisin niyang humarap sa Senado ha, mas maganda sana. At the end of the day, the decision is coming from him and him alone,” saad pa ng senador.

Sabi pa ni Dela Rosa, ayaw niya sanang makulong si Quiboloy subalit wala umano siyang magawa.

“Ayaw na ayaw ko sana pero wala tayong magawa dahil hindi rin natin puwedeng i-violate ang rules of [the Senate],” paliwanag pa niya.

Nauna nang tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang kaligtasan ni Quiboloy sa Senado sa oras na dumalo ito sa pagdinig.

“We will give him the respect due any citizen of the country, at we will respect also his rights as an invited person,” sabi ni Zubiri sa panayam noong Martes.

Samantala, pinayuhan naman ni Senador Robin Padilla ang kampo ni Quiboloy na dumulog sa Supreme Court upang mapigil ang pag-aresto sa lider ng Kingdom of Jesus Christ at nagpapakilalang “Appointed Son of God.”

Kinumpirma naman ng abogado ni Quiboloy na posibleng dumulog sila sa korte lalo pa’t hindi naging patas ang naging imbestigasyon ng komite ni Senadora Risa Hontiveros. (Dindo Matining)