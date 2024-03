MAHAHARAP na sa matinding init ng panahon ang bansa dahil sa posibleng pagtatapos ng amihan season ngayong linggo.

Ayon kay Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration o PAGASA weather specialist Benison Estareja, muling lumakas ang northeast monsoon o hanging amihan kung saan nakaranas ng mahinang pag ulan ang Central Luzon at Northern Luzon.

Kasabay nito’y pinayuhan niya ang publiko na maghanda na sa mas mainit na panahon sa loob ng susunod na mga araw dahil sa simula ng dry season o panahon ng tag init.

Aniya, asahan na ang nasa 23-32 degrees celsius sa Metro Manila; 14–24°C sa Baguio City; 25–32°C sa Metro Cebu; 24–34°C sa Metro Davao,; at 24–35°C naman sa Zamboanga City.

Samantala, asahan naman ang maulap na panahon at kalat kalat na pag ulan sa Eastern Visayas, Sorsogon, at Masbate. Posible namang makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa ang Cagayan Valley, Apayao, at Kalinga dahil sa malakas na ulan na dala ng Amihan.

(Natalia Antonio)