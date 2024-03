Alyssa Valdez, Creamline pagdidiskitahan Capital1

Standings W L

Choco Mucho 4 1

Creamline 4 1

Petro Gazz 4 1

Cignal 4 1

PLDT 4 1

Chery Tiggo 3 2

Farm Fresh 2 3

Akari 2 3

NXLed 1 4

Capital1 1 4

Galeries Tower 1 4

Strong Group 0 5

Mga laro Huwebes: (Araneta Coliseum)

4:00pm – Capital1 vs Creamline

6:00pm – Petro Gazz vs Chery Tiggo

BABALIKWAS sina Alyssa Valdez, Diana Mae “Tots” Carlos at ang Creamline Cool Smashers mula sa unang nalasap na kabiguan sa pagbabalik aksiyon kontra sa Capital 1 Solar Spikers sa tampok na laro ng 2024 Premier Volleyball League (PVL) All Filipino Conference eliminations sa Smart Araneta Coliseum ngayong Huwebes.

Haharapin ng nagtatanggol na kampeon na Cool Smashers sa ganap na alas-4 ng hapon ang nanganganib na agad mapatalsik na Solar Spikers bago sundan ng salpukan ng kapwa naghahangad kumapit sa liderato na Petro Gazz Angels at Chery Tiggo Crossovers sa ganap na alas-6 ng gabi.

Optimistiko ang tinagruaing “The Phenom” na si Valdez na isang panggising ang kanilang naging unang kabiguan na pumutol sa kanilang mahigit walong buwan na tagumpay at kasaysayan na 19 diretsong panalo sa liga.

“It’s been a while, and perhaps it’s exactly what we needed,” sabi ni Valdez ukol sa huling laro kontra sa Chery Tiggo na nagpalasap sa kanila ng unang tatlong set na pagkabigo. “This loss can serve as renewed energy and motivation for us. It’s one of those setbacks that can fuel our fire and push us to strive for more,” sabi pa nito.

Kaya naman inaasahang babawi ang Creamline na nakatutok sa kanilang pang-anim na All-Filipino Conference title.

Nahulog naman ang Solar Spikers sa kabuuang 1-4 panalo-talong karta matapos mabigo sa halos abot-kamay na ikalawang panalo sa huling laban kontra sa Galeries Tower, 25-17, 20-25, 25-20, 19-25, 10-15, na nagtulak sa koponan para puwersadong ipanalo ang lahat ng natitira nitong laro.

Samantala’y asam naman ng Petro Gazz Angels na pinamumunuan nina Brooke Van Sickle at Johnna Sabete na hawakan ang liderato sa pagsagupa nito sa mapanganib na Chery Tiggo na kagagaling lamang sa pagtatala ng pinakamatinding upset sa torneo.

Huling tinalo ng Petro Gazz ang Farm Fresh Foxies, 25-21, 27-25, 25-19, upang makisalo sa limang koponan sa unahan na may magkakaparehas na 4-1 panalo-talong karta.

Ang Crossovers, na itinala ang matinding upset na panalo sa nagtatanggol na kampeon na Creamline sa straight sets, 25-18, 26-24, 25-23, ay pilit na pagagandahin ang bitbit nitong 3-2 panalo-talong kartada sa paghahangad na masundan ang maigting na panalo sa Cool Smashers.

(Lito Oredo)