AGAD na pinabulaanan ng casino giant na MGM ang petmalung tsismis na baon ang singer-songwriter na si Bruno Mars sa $50 million na utang dahil sa pagsusugal nito.

Isang tagapagsalita ng international casino at entertainment company, kung saan may patuloy na partnership sila ni Mars, ang nagsabi sa Variety na ang mga ulat tungkol sa utang ng singer ay “completely false.”

“We’re proud of our relationship with Bruno Mars, one of the world’s most thrilling and dynamic performers. Bruno’s brand of entertainment attracts visitors from around the globe. MGM and Bruno’s partnership is longstanding and rooted in mutual respect,” saad ng management.

“Any speculation otherwise is completely false. He has no debt with MGM. Together, we are excited to continue creating unforgettable experiences for our guests,” idiniin nito.

Ang mga paratang sa utang sa pagsusugal ng mang-aawit ay unang iniulat ng NewsNation noong Marso 14. Ayon sa outlet na binanggit ang isang mapagkakatiwalaang source, si Mars ay may utang sa MGM na milyon-milyon kaya ang kumpanya ay “basically owns him.”

Pagkatapos ay iginiit pa ng publikasyon na sapat naman ang suweldo ni Mars upang mabayaran ang sinasabing utang.

“He makes $90 million a year off of the deal he did with the casino, but then he has to pay back his debt… Mars makes $1.5 million per night,” dagdag nito

Sa isang panayam sa GQ noong 2013, inihayag ng mang-aawit na una siyang bumisita sa isang casino noong siya ay 19 taong gulang at natalo ang $100 na pinaghirapan niya.

“I remember my first bet, my hand was shaking, and a guy called me out on it and embarrassed me. You gotta lose. You just have to lose to win, to understand,” pag-ala-ala niya.

Ibinahagi din ni Mars na siya ay madalas na bumibisita sa Commerce Casino sa Los Angeles at isang “loudmouth” kapag nagsusugal.

“I used to be like a loudmouth. You know the guy, people would want to take his money. If you do get them to lose, they’re out for you; they’re gunning for you,” saad niya.

Inihayag din ng mang-aawit sa isang panayam noong 2016 kay James Corden na binayaran niya ang upa bago siya sumikat sa pamamagitan ng paglalaro ng baraha “for a little while.” (Vince Pagaduan)