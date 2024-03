4 killer ng mag-inang balikbayan, swak sa double murder

SINAMPAHAN na kahapon ng Quezon police ng kasong double murder ang apat na suspek na pumatay sa mag-inang balikbayan sa Tayabas, Quezon noong nakaraang buwan

Ayon kay Quezon Police Provincial Director Police Col. Ledon Monte, ang pagsasampa ng kaso laban sa mga suspek ay base na rin sa testimonya ng mga saksi at mga ebidensya na nakuha sa crime scene.

Nagsampa na rin ang pulisya ng immigration lookout bulletin order (LBO) dahil isa sa mga suspek ay passport holder.

Hindi naman pinangalanan ng pulisya ang mga suspek pero base sa mga ulat, kabilang dito ang kapatid ng biktimang si Lorry Litada, 54 anyos at asawa ng una

Matatandaang dumating sa bansa ang mag-inang biktima na sina Litada at anak na si , 54, at anak na Japanese national na si Mai Motegi, 26 anyos, noong Pebrero 20 at iniulat itong nawawala kinabukasan.

Marso 14 naman nang mahukay ang naaagnas ng bangkay ng mga biktima hindi kalayuan sa bahay ni Ligaya Olivia Pajulas, nakakatandang kapatid ni Lorry, malapit sa bahay nito sa isang subdivision sa Tayabas City, Quezon kung saan sila tumuloy pagdating sa Japan.

Ayon pa kay Monte, kumuha sila ng search warrant sa korte upang mahalughog ang bahay ni Pajulas base na rin sa salaysay ng ilang saksi na may kinalaman ang mag-asawang Pajulas sa pagkawala ng mag-ina.

Doon nakumpirma na sa loob ng bahay pinatay ang mag-ina noong madaling araw ng Pebrero 21 s apamamagitan ng pagsaksak at pagsakal sa mga ito.

Pawang mga kamag-anak din ng mga suspek ang saksi sa krimen, ayon pa sa pulisya.

Sa ngayon ay nasa pagamutan ang isa sa mga suspek matapos nitong tangkaing magpakamatay habang patuloy naman ang manhunt operation ng Special Investigation Task Group (SITG) Motegi na itinatag ng Quezon Police Provincial Office (PPO) para tutukan ang nasabing kaso.

(Edwin Balasa/Ronilo Dagos)