Walang takot matodas?

Maraming utaw ang nagulantang na parang nakapanood ng eksena sa pelikulang “Fast and Furious” sa nangyari kamakailan sa Skyway 3 sa bahagi ng Balintawak sa Quezon City, nang may isang rider na pumasok sa naturang expressway at nag-counterflow pa o salungat sa tamang daan.

Bukod sa nag-counterflow, bawal ang motor ng rider dahil 150cc lang ang makina nito, at 400cc ang pinapayagan sa mga highway. Overspeeding din siya at walang helmet. In-short, lahat ng bawal eh ginawa niya.

Ang matindi nito, bumangga siya sa isang kotse na nasa tamang daan, nasa tamang tulin, at nasa tamang katinuan ang driver. Ang resulta, patay ang rider, na masakit man sa pamilya niya ang nangyari, pero malamang na marami ang tumawag sa kaniya nang karaniwang tawag sa mga pasaway na rider na nagsisimula sa “k.”

Ang masaklap sa ganitong mga insidente, kahit batid na ang rider ang may mali, nakukulong pa rin ang driver na nabangga dahil natodas ang rider. Ang sabi nga ng mga awtoridad, “matik” daw ang ganoong patakaran sa aksidente kapag may natodas. Talaga?

Pero tanong ng mga kurimaw natin, ganoon ba dapat ang patakaran? Sa isang post sa social media, may nagsabi na kilala niya ang driver ng kotse na nabangga. Na-trauma na raw ang driver sa nangyari, nasira na ang sasakyan, maayos na sumusunod sa batas sa kalye, pero nakulong pa.

Nakalaya rin naman ang driver dahil hindi raw nagsampa ng reklamo ang kaanak ng namatay na rider. Hirit ng mga kurimaw natin, dapat nang araw na mangyari ang insidente eh nagsabi na agad ang mga kamag-anak ng rider na hindi sila magsasampa ng reklamo para hindi na nadetine o nakulong ang kawawang driver dahil kita naman sa CCTV kung sino ang may kasalanan.

Pero bakit nga ba ganito ang sistema kahit pa ang mga karaniwang driver ng truck, o bus, o jeepney, ang napeperwisyo ng mga kamote rider na naaaksidente sa sarili nilang kapabayaan, at nandadamay ng iba?

Ilang beses na rin naman tayo nakabalita na may rider na nagpilit sumiksik sa gilid ng truck at nang malubak, nawalan ng balanse kaya natumba at nasagasaan. O kaya naman eh nag-overtake kahit “solid” o “double solid” lane ang lugar, at masasalpok nang sasakyan na nasa kabilang linya.

Maraming beses na ring nangyari na mabilis ang takbo ng kamote rider na akala mo eh nasa race track pero pagdating sa pakurbang kalsada eh nag-overshoot dahil sa bilis kaya kakainin niya ang kabilang linya o sesemplang at sasalpok ng kasalubong na sasakyan na nasa tamang daan.

Sa mga ganitong pangyayari, laging ang istorya ay kakasuhan ng imbestigador ang driver na nasa tamang linya kahit pa may CCTV footage na makikita na ang rider na naaksidente ang may kasalanan. Isasampa ang reklamo sa piskalya at ipapaubaya sa piskal ang pasya na ibasura ang reklamo.

Ang kawawang driver, kung walang pambayad ng piyansa, magkakamot ng “b” sa likod ng rehas. Mabibilang sa kulangot ng unggoy na may pulis na nagsabi na hindi nila sinampahan ng reklamo ang driver dahil malinaw naman na ang rider ang may kasalanan.

Kailan naman mababasura ang reklamo laban sa driver kahit wala siyang kasalanan? Kapag inurong ng kamag-anak ng kamote rider ang reklamo. Pero karaniwang may kondisyon, gaya ng sasagutin o magbibigay ng pambayad sa libing o pambayad sa ospital ng rider ang driver. Hindi naman siguro ang piskal pa ang nagsa-suggest ng ganitong kondisyon sa halip na ibasura na agad ang reklamo?

Kaya ang kawawang driver kung karaniwang manggagawa lang, naperwisyo na, nagka-trauma na, at kung nasira ang kaniyang sasakyan, maghahanap pa ng pampagawa, at pang-abuloy o pampagamot sa kamote rider.

Ang tanong pa ng mga kurimaw natin tungkol sa pagkulong sa mga driver na walang kasalanan, kailan kikilos ang dapat kumilos para maprotektahan ang mga matitinong motorista laban sa mga kamote rider na tila raw walang takot mamatay sa kalsada lalo na ngayon napakarami nila? Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”