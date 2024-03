Vice Ganda, ‘It’s Showtime’ tuloy na raw sa GMA

Malapit na ngang mapanood ang Kapamilya noontime show na ‘It’s Showtime’ sa Channel 7 kung paniniwalaan ang ‘pa-teaser’ ng Kapamilya noontime show.

Sa episode nitong Martes ay may nilabas silang teaser kung saan may good news daw na dapat abangan ang mga Madlang People.

Kapansin-pansin ang font face at color na ginamit nila ay katulad sa logo ng GMA at mapapansin din na mas malaki ang size ng letter G sa ‘Good news’ at ‘Abangan!’ na inilagay nila roon.

Same strategy din nila ito sa kanilang teaser announcement noong lumipat sila sa GTV kung saan ginamit nila ang font face at color ng letter G sa logo ng GTV.

Kahit nga hindi pa opisyal na nag-aanunsyo ay alam na ng netizens na patungkol nga sa paglipat sa Channel 7 ng GMA Network ang bagong teaser announcement ng ‘It’s Showtime’ lalo pa’t may mga pa-hint na si Unkabogable Superstar Vice Ganda last week.

Una na nga sa hirit ni Meme Vice ay ang linyang “best days are coming” na kahawig sa “better days are coming” na hirit niya noong papalipat pa lang sila sa GTV at ang isa pa ay ang pag-ask ng mga co-host sa kanya tungkol sa kung ano sinabi sa kanya ng management or ng mga ABS-CBN bosses sa naganap na meeting.

Ayon nga sa aming source, noong Lunes naganap ang meeting sa pagitan ng mga executives ng GMA Network at ABS-CBN Studios kaya nitong Martes nga ay naglabas na ng teaser announcement ang Kapamilya noontime show.

Sa naganap na meeting daw at binanggit ng mga Kapuso ang mga gusto nilang mangyari sa makasaysayang partnership na ito.

May magaganap nga raw na media announcement sa mga susunod na araw kung saan mas mapapaliwanag ang nilalaman ng bagong partnership na ito at kung hindi raw magbabago ay baka isabay sa birthday celebration ni Meme Vice ang nasabing bagong yugto sa noontime TV.

Sa ngayon ay excited na ang Madlang People sa bagong achievement na ito ng ‘It’s Showtime’ kaya trending na agad ito at ang mga related topics sa iba’t ibang social media platforms.

Bagay na bagay raw ang paglipat ng longest-running Kapamilya noontime show sa number one network sa ‘Pinas dahil magdiriwang ito ng ika-15 anibersaryo ngayong taon.

Mababasa rin sa mga social media posts ang mga wish ng mga faney ng programa na sana ay hindi maging mahigpit ang Kapuso Network sa pag-promote ng mga Kapamilya stars sa ‘It’s Showtime’.

