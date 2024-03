UE fencing squad sakalam sa UAAP

DINOMINA ng University of the East ang 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) fencing tournament matapos ilista ang pang-10 sunod na kampeonato sa men’s, ikatlo sa women’s, 12th sa boys at 10th time sa girls division nitong nagdaang weekend sa UST Quadricentennial Pavilion sa Espana, Manila.

Kinuha ni national team member Queen Dalmacio ang kanyang ikatlong sunod na MVP trophy upang pagbidahan ang Lady Red Warriors sa ikatlong sunod na kampeonato kasunod ng mga nakuhang gintong medalya sa women’s sabre individuals, gayundin ang dalawa pang titulo sa foil (team at individual) at epee team.

Nakipagsanib-puwersa ang 23-anyos na Southeast Asian Games medalist kina Jaymi Delos Santos, Andrea Matias at Eytria Olarte upang makuha ang 45-29 dominasyon laban sa UP women’s squad sa pangunguna ni individual foil titlist Nana Carbonell, habang nakipagtulungan ito kina Matias, Krystal Liao, at Cyrelle Schofield upang matakasan ang De La Salle sa 42-37 epee team final.

“Mas okay din po kasi na may tiwala ‘yung team sa sarili at sa isa’t isa. Ako po ‘yung tiwala ko sa kanila, iba po. Alam ko po kasing kaya din nila,” saad ng graduating Lady Red Warrior.

Pinagbidahan naman ni back-to-back MVP Collei Felipe ang atake ng kanyang koponan sa men’s foil upang makuha ang ikatlong ginto ngayong season matapos tambakan ang DLSU Green Fencers sa 45-31 panalo.

“Sobrang happy po namin kasi noong una talaga sinasabi po namin na delikado kami, medyo tinatanggap na namin na mapuputol. Pero noong nag-start iyung games parang ibinibigay ni Lord ‘yung championship. So kami po, sabi namin, hindi namin sasayangin ‘yung opportunity na ibinibigay ni Lord pa sa amin po,” wika ng 19-anyos na national team standout.

Itinanghal namang MVP para sa boys class si Louis Shoemaker, na kasama sina James Lim Brynt Gale at France Obzunar upang gulpihin ang University of Santo Tomas sa 45-18 sa finals ng foil, habang winalis rin nito ang kampeonato sa epee at sabre.

Tulad naman ng kanyang ate na si Penn State University standout at SEA Games gold medalist Samantha Catantan, pinangunahan ni Opao ang girls team sa dalawang ginto sa individual foil at sabre katulong si Aubrey Fernandez sa pangwawalis sa individual events.

Ibinigay naman ang Rookie of the Year award kina Aurelle Obzunar at Shareen Beltran ng UE sa men at women’s, habang natanggap nina Rayne Maravilla ng UST at Venice Villenas ng De La Salle-Zobel para sa boys at girls class. (Gerard Arce)