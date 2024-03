Uso ngayon ang katagang ‘viral’. Ito ang gustong mangyari ng mga mahilig mag-post sa social media. Kapag nga naman naging ‘viral’ ang post ay marami ang makakakita, magla-like, magko-comment at magse-share nito.

Ito rin ang gusto kong mangyari pagdating naman po sa pagiging tapat sa paglilingkod naming mga kawani sa gobyerno. Tulad ng lagi kong sinasabi sa mga kasama ko sa Kongreso, ‘let’s make good governance viral. ‘

Pero hindi lamang para mai-share o mai-like ang mga katagang ito. Dapat po ay maisaisip at maisabuhay ng lahat ng mga kawani ng gobyerno ang pagiging tapat sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Dito po nag-uugat ang mabuting pamamahala.

Iyan po ang mensahe na aking pinarating sa mga kapwa-kawani sa gobyerno nang ako ay maimbitahan ng lokal na pamahalaan ng Parañaque City na maging panauhin sa kanilang flag-raising ceremony noong ikalawang Lunes ng Marso.

Bukod po sa pagiging kinatawan ng Bicol Saro Party-list sa Kongreso, tayo po ay naimbitahan sa mahalagang okasyong iyon bilang matagal ng residente ng Parañaque City. Halos kalahati po ng buhay ko ay sa Parañaque na ako nanirahan at sa mahal kong lungsod na ito na rin namin ipinanganak at pinalaki ng aking maybahay ang aming mga anak.

Tinawag ko pong isang mahalagang okasyon ang flag-raising ceremony na ginagawa bawat umaga ng Lunes, ang unang working day sa gobyerno, dahil dito po nagbibigay pugay sa ating bandila at nagpapaalalang muli kung bakit dapat na maging tapat at may dedikasyon sa paglilingkod.

Natutuwa naman po ako na ang lungsod ng Parañaque, sa pangunguna ni Mayor Eric Olivarez, ay nagsusumikap na maging modelo ng tapat na paglilingkod at mabuting pamamahala. Kapag ganito po ang layunin at pinapatupad ng namamahala, tiyak na mararamdaman ng ating mga kababayan ang mga benepisyong nararapat na ibigay sa kanila.

Bukod po sa flag-raising ceremony, tayo po ay naimbitahan rin sa paglulunsad ng ‘Be Healthy, Be Happy’ Medical Caravan na isang proyekto ng tanggapan nina Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Pia Cayetano, sa pakikipag-ugnayan kay Mayor Olivarez at sa Ospital ng Parañaque District II.

Alam ‘nyo po, maraming mga taga-Parañaque ang lumalapit sa aming tanggapan sa Kongreso para sa kanilang mga pangangailangang pangkalusugan.

Kaya po isa sa aking misyon ay mabigyan ng libre at abot-kayang serbisyong pangkalusugan ang ating mga kababayan. Sa katunayan, isa sa mga panukalang batas na nai-file ko po sa Kongreso ay ang pagbibigay ng libreng taunang medical checkup para sa bawat Pilipino.

Nakipag-partner din tayo kina Senador Alan at Senadora Pia para maghatid nitong Pebrero ng medical mission sa Barangay Moonwalk sa Paranaque. Marami po kaming natanggap na magandang feedback at hiling ng ibang barangay na ‘sana all’ daw ay may medical mission din.

Dito po sa mga request na ‘sana all’ nagmula ang konsepto at pagpapatupad ng ‘Be Healthy, Be Happy” Medical Caravan nina Senador Alan at Senadora Pia.

Nagpapasalamat po tayo kina Mayor Olivarez, Vice Mayor Joan Villafuerte, sa mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod ng Parañaque, mga barangay captain at kagawad, kay dating Parañaque Congressman Ed Zialcita, at sa mga taga-Parañaque City Hall lalo na sa External and Homeowners Affairs Office sa kanilang mainit na pagtanggap sa inyong lingkod sa dalawang okasyong ito.

Siyempre pa, tayo ay nagpapasalamat din kina Senador Alan at Senadora Pia dahil sa pagiging matagumpay ng Medical Caravan. Kaisa po ako sa kanilang adhikaing maging healthy ang mamamayan, para happy ang bayan.