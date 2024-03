SINUKUAN na ng Los Angeles Dodgers ang posibilidad na makakapag-pitch si Shohei Ohtani ngayong 2024 Major League Baseball season.

Pero may maliit na posibilidad na isalang siya sa field maliban sa pagiging designated hitter.

Nasa South Korea ang Dodgers para sa Seoul Series games nila ng San Diego Padres.

Ayon kay LA manager Dave Roberts, pagbalik ng US ay uumpisahan ng Japanese two-way player ang throwing program. Target ng Dodgers na makabalik sa mound sa 2025 si Shohei na pinapirma ng team ng $700 million contract noong offseason.

“Shohei this year is primarily going to be the designated hitter,” kumpirmasyon ni Roberts, via The Associated Press. “Once we get back to the States, he is going to start his throwing program, which he hasn’t started yet.”

Ayon kay Dr. Neal ElAttrache, nag-opera sa kanang siko ni Ohtani noong September, na kapag maayos ang takbo ng throwing program ay maaaring makakapag-pitch na si Ohtani sa simulated games sa September. (Vladi Eduarte)