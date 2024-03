Sasakyan ng BuCor chief niratrat

Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang armadong mga kalalakihan ang likod ng sasakyan ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio P. Catapang Jr. kahapon sa Quezon City.

Sa ulat, ipinahiram lamang ni Catapang ang kanyang sasakyan na Toyota Hilux pickup na may plakang WDQ 811 sa kanyang Deputy Director General for Administration na si Atty. Al Perreras nang maganap ang insidente bandang alas-6:30 ng umaga.

Napag-alaman na habang bumabaybay sa kahabaan ng Skyway patungo sa Quezon City para sunduin si Perreras kung saan sakay sina security escort, CO1 Cornelio Colalong at CO1 Leonardo Cabaniero, ay pinagbabaril ito ng di pa nakikilalang armadong kalalakihan.

Ang mga suspek ay sakay ng gray Toyota Vios nang mag-overtake sa back up car na Innova kung saan sakay naman sina CSO2 Edwin Berroya at kapwa security escort na si CO2 Michael Magsanoc at pinaputukan ang Hilux.

Hindi naman nasugatan ang mga sakay ng sasakyan dahil bullet proof ito.

Tinamaan ang sasakyan sa likurang windshield at nabasag ang bullet proof glass nang hindi nakapasok pero ang pinagdaanan ng bala ay patungo sa passenger front side ng sasakyan kung saan karaniwang nakaupo si Perreras.

Sinabi ni Catapang na matagal na silang nakatatanggap ng mga pagbabanta sa buhay maging si Perreras mula nang ipatupad nila ang iba’t ibang reporma sa ahensya.

Pero tiniyak naman ni Catapang na hindi magiging hadlang sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan sa kabila ng insidente. (Betchai Julian/Dolly Cabreza)