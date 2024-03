Sarah Geronimo, Matteo Guidicelli flinex mga healthy food

Excited na flinex nina Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli ang upcoming event sa kanilang G Studios this weekend, ang ‘The Green Market’.

Magbebenta ng gulay at plant-based healthy food products ang mag-asawa kasama ang iba pang kaibigan, merchants, at sponsors.

Iba’t ibang healthy food products ang mabibili sa mga booths sa darating na Sabado at Linggo sa labas ng G Studios building isa Daang Hari, Alabang.

Kinikilig pang inanunsyo ng Pinay Billboard’s Global Force honoree na magluluto siya sa booth niya ng mga plant-based food.

Sa Instagram reels na pinost ng mag-asawa, kitang-kita ang excitement sa mukha ni Sarah, tawa ito nang tawa habang pino-promote ang ‘The Green Market’ event.

“I love greens! Kakain tayo ng gulay. I love gulay!” sabi pa ni Sarah.

“Sarah will be cooking for you guys!” dagdag ni Matteo sa sinabi ng misis niya.

Kinaaliwan ito ng netizens, sigurado raw masarap ang mga lulutuin ni Sarah dahil inspired ang kanilang idolo at katatanggap lang nito ng international music award.

“Ang bongga naman ng chef namin this weekend, award-winning! Sana kumanta rin si Sarah sa booth niya habang nagluluto! Exciting!!!” komento ng isang proud Popster.

Sa fans pa lang ng Popstar Royalty ay siguradong magiging successful ang nasabing 2-day bazaar ng all plant-based food products ng mga Guidicelli.

Ang bongga ng mag-asawang Sarah at Matteo, ha. Tutok talaga sila sa mga negosyo nila. Hindi nawawalan ng promo at activities ang G Studios.

Congrats in advance AshMatt! (Ogie N. Rodriguez)