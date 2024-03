Pinaiimbestigahan ng Makabayan bloc sa Kamara de Representantes ang umano’y pangako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China hinggil sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro mahalaga na malaman kung totoo ang lumabas sa balita at kung mayroon pang ibang ipinangako si Duterte sa China.

“This should be urgently investigated to uncover what else he [Duterte] has promised to China. Duterte should be held accountable for betraying the Philippines,” sabi ni Castro.

Noong Agosto 2023, isiniwalat ng Chinese Foreign Ministry na isang dating presidente ng Pilipinas ang nangako sa China na ipatatanggal ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Ang lumang World War II ship ay ipinasadsad ni dating Pangulong Joseph Estrada sa Ayungin Shoal sa kanyang administrasyon bilang tanda ng pagmamay-ari ng Pilipinas sa nasabing bahura.

Sabi ni Castro, may mga ulat din na ipinangako ni Duterte sa China na hindi siya magdadala ng large-scale building materials sa Ayungin Shoal. (Billy Begas/Eralyn Prado)