Nangako ang liderato ng Kamara at Senado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipapasa nila hangang Hunyo ang lahat ng mga panukalang batas na isinusulong ng ehekutibo para sa taong ito.

Sa ipinatawag na Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) meeting ng Pangulo sa Malacanang nitong Martes, tiniyak ng mga dumalong mambabatas na tatapusin nila bago magtapos ang sesyon ng Kongreso sa Hunyo ang lahat ng 23 priority bills ng Marcos administration.

Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na karamihan sa mga priority measures ay isinasapinal na, nasa bicameral conference committee o kaya naman ay pirma na lamang ng Presidente ang kulang para maging ganap na batas.

“Mayroon pa kaming, of course, utang dahil hindi pa namin natatapos. But we are committed to the President all 23 measures hopefully will be done by June before the Senate break or sine die break. So yan ang commitment namin sa House of Representatives together with the President,” ani Zubiri.

Iniulat naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa ginanap na LEDAC meeting na lahat ng prayoridad na mga panukalang batas ay nakumpleto na at nai-transmit na Senado.

“Mr. President, we have done our homework and all the 19 measures re-prioritized for target by June 2024 have been approved on the third and final reading by the House of Representatives,” sabi ni Romualdez. (Aileen Taliping/Billy Begas)