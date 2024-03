Paraan para kumalma ang galit na aso sa bisita

Karaniwan na sa mga aso ang pagtahol, pagtalon at pagiging playful lalo na kapag nakikita ang kanyang amo o kaya naman ay may bisita.

Pero hindi lahat ay natutuwa lalo kung ang haharutin nito ay takot sa aso.

Ayon kay Melissa Goodman, isang Certified dog trainer ng Mission Pawsitive, pwedeng turuan ang mga alagang aso na magkaroon ng good door manners.

“Teaching door manners and calm greetings at the front door is hard! There are a lot of elements to teaching this skill and the secret is that there is a lot of foundation work that needs to be done first before involving a person at the front door,” aniya.

Isa na rito ang pagturo ng salitang “stay” o pananatili sa pwesto hanggang sa iutos ng kanyang amo na maaari nang umalis sa pwesto.

Tsaka na nito maaaring batiin ang bisita sa kalmadong paraan nang hindi nagiging agresibo. (Natalia Antonio)