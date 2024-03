Pagkatapos ng naudlot na relasyon kay Xian: Dra. Vicki Belo inusisa si Kim Chiu sa kalagayan ng puso

Ang bongga ni Dra. Vicki Belo dahil siya lang ang nakapag-interbyu kay Kim Chiu ng one-on-one.

Para nga sa content ni Dra. Vicki sa kanyang YouTube channel na ‘Vicki Belo Vlog’ ang interbyu niya kay Kim.

Masasabi ngang pasabog ang mga tanong ni Dra. Vicki sa bida ng romantic-comedy series ng Viu, ‘What’s Wrong with Secretary Kim’, sa Kapamilya actress.

“Grabe, Doc, parang sa ‘yo lang ako nagpainterbyu,” simula ni Kim kay Dra. Vicki nang kumustahin siya ng beauty doctor sa simula ng vlog nito.

“Oo nga, talaga,” pagsang-ayon naman ni Dra. Vicki.

“I’m ok. I’m doing good. Busy with work. Ok naman,” sey pa ni Kim.

At kinumusta nga ni Dra. Vicki ang puso ni Kim.

“Ang puso? It’s a little empty… empty,” at natawa si Kim, “Pero ok naman. Part of life and part of growing up,” na sinundan ni Dra. Vicki ng dialogue niya kung naggu-growing up ba ang ‘It’s Showtime’ host dahil parang feeling niya ay kung hindi pa natututo ang isang tao ay pinapadala na naman dito ang parehong lesson.

Dalawa lang naman daw ang naging karelasyon ni Kim at magkaibang scenario naman daw iyon, na obviously ang tinutukoy ay ang breakup niya kina Gerald Anderson at Xian Lim.

Na siyempre ay inusisa siya ni Dra. Vicki kung ano ba talaga ang nangyari sa breakup nito with Xian na hindi naman binanggit ang pangalan ng huling nakarelasyon ni Kim.

“So what happened ba talaga?” tanong ni Dra. Vicki.

“Wala naman… baka magalit siya. Ano lang talaga… common understanding namin iyon… mutual decision to end things. To move on with our lives,” paliwanag ni Kim.

Tinanong din ni Dra. Vicki kung matagal na bang inisip ni Kim na i-end, na ang tinutukoy nga ay ang relasyon ng dalaga kay Xian.

“It’s very personal,” sey ni Kim at nagbiro si Dra. Vicki na sasabihin lang sa kanya ng dalaga dahil she can trust her daw.

“Kasi medyo mahirap siya. You just have to accept siguro ‘yung mga bagay na… wala ka nang control. And you cannot push yourself sa isang bagay na…,” sey ni Kim.

Ang ‘theory’ naman daw ni Dra. Vicki, na uso nga sa showbiz ang pagpapakasal ng mga kaedad ni Kim, na naiisip ng mga ito kung saan ba pupunta ang kanilang mga relasyon.

“So ngayon ang mga question ng mga girls sa guys, is… you were together for 12 years, right?” na kinorek ni Kim at sinabing, “11 (years)…,” “11 years, so did you ask him… na ‘What’s going to happen to us now?’”

“Hindi talaga… hindi ako nagtanong. Pero iniisip ko,” sagot ni Kim about marriage. “It’s also one of the reasons of the many reasons. Siguro maliit… hindi naman siya big factor, pero siyempre, as we grow old, siyempre iisipin mo rin ‘yon,” sey pa ni Kim.

At natanong din ni Dra. Belo kung ano ang mga vision ni Kim.

“Ako? Kasi Doc sa ngayon parang ayoko na ng too much expectations on what will happen sa buhay ko in the next 6 months or the next years to come. Na parang gusto ko na lang mag-enjoy,” sabi ni Kim at idinagdag na sa mga nangyayari nga raw sa buhay natin ay na-‘plan’ na ni God, na everything ay hindi nangyayari by chance. Na ‘naisulat’ na nga raw ang mangyayari sa buhay natin bago pa tayo ipinanganak. Na ganoon na raw ang paniniwala niyq, na baka hindi raw siguro pa ‘siya’ (Xian) time para sa kanya.

Nasabi rin ni Dra. Vicki na tinanong niya ang ate ni Kim kung ano ba talaga ang aktres, kung matiyagahin ba ito at nagbiro nga si Kim na ang paborito niyang merienda ay ‘yung ‘pacencia’ biscuit. Palagi raw niyang kinakain iyon sa umaga, na siyempre pa ay idinaan niya sa biro ang tanong ng pamosong beauty doctor.

Anyway, marami pang napag-usapan sina Kim, Dra. Vicki sa ‘Vicki Belo Vlog’ sa YouTube kaya watch na lang kayo.

As of this writing, may more than 300k views na ang vlog ni Dra. Vicki at asahang aabot ‘yon sa milyon.

‘Yun na! (Jun Lalin)