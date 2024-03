Maris Racal, Anthony Jennings lambingan vlog kinasasabikan sa YouTube

Ang daming tawag kina Maris Racal at Anthony Jennings.

Nasanay na ang mga fan nila na tawagin silang SnoRene bilang mga karakter nila sa ‘Can’t Buy Me Love’ bilang sina Snoop at Irene.

Pero, dahil love team na talaga sila, at hindi na lang sa seryeng ito sila magsasama, ano ba ang mas gusto nila na itawag sa kanila?

Sa ngayon kasi, bukod sa SnoRene, tinatawag din silang MaThon, MariThony, ThoMa. Pero, ano ba ang mas gusto nila?

“MariThony!” sabi ni Maris.

“Para buong-buo,” sabi rin ni Anthony.

“Para catchy siya. Maris and Anthony. MariThony. Ang daling sabihin!” sabi pa rin ni Maris.

Anyway, ang dami ngang nagri-request kay Maris na mag-vlog na ulit. Matagal na nga kasi siyang walang content sa kanyang YouTube channel.

Pero ang hiling nila, dapat ay si Anthony ang kasama niya. Dapat ay matinding chikahan ang gawin nila, na wala raw script, at kung ano lang ang pumasok sa isip nila, `yun lang ang lalabas sa bibig nila.

Ang huling vlog kasi niya ay ‘yung collab pa nila ni Dra. Vicki Belo, at 4 weeks ago na `yon. At ang huling vlog naman nila ni Rico Blanco ay 5 months ago na, ha!

At dahil gusto nilang kiligin, kaya naman wish nila, mag-vlog na si Maris, at si Anthony nga ang guest.

Bongga! (Dondon Sermino)