Marian Rivera nagloka-lokahan, inaliw mga bisita sa party

Ang bongga nina Marian Rivera at Dingdong Dantes, na talagang nagpa-party sa kanilang bahay, para sa mga kasamahan nila sa kanilang sitcom.

Pero ang mas bongga talaga ay kung paano nila in-entertain ang mga kasamahan nila, ha!

Imagine, todo perform si Marian na animo concert artist, ha! At super lip sync din siya habang kumakanta si Pinky Amador, ha!

At noong si John Lapus naman ang kumanta, naging interpretative dancer naman siya.

At siyempre, hindi nga siya nagpakabog sa pagkanta, na talagang in-entertain niya ang mga kasamahan sa ‘Jose & Maria’s Bonggang Villa 2.0’.

Kaya naman super happy talaga ang mga kasamahan nila, na makikita sa Instagram story ni Dingdong, ha! At yes, present ang lahat sa pa-party na `yon ng DongYan.

“We always tell each other how blessed we are to have such a light, happy, kind, respectful, and loving set.

“Mahal na mahal ko ‘tong pamilya na nabuo namin.

“Salamat sa aming co-producers – Boss Ganda (Marian Rivera) at Boss Pogi (Dingdong Dantes) – at siyempre Direk John Lapus for making work so fun and meaningful.

“Bonggang Villa forever.

“Thank you Ate Marian & Kuya Dong for inviting us over at your beautiful place. Super fun night,” sabi ni Hershey Neri.

At yes, may pa-birthday pa sila kina Pinky at Josh Ford, ha! (Dondon Sermino)