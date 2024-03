Marc Logan bibida sa TV5

Ang saya-saya ng fans ng ka-Abante nating si Marc Logan dahil kasama na ang kilalang broadcaster sa hanay ng mga talent ng TV5 matapos siyang pumirma ng kontrata kamakailan na dinaluhan ng top executives ng network.

Simula nga sa April 6 ay mapapanood na sa TV5 ang ‘Top 5 Mga Kwentong Marc Logan’ show ng beteranong broadcaster.

Kilala sa kanyang natatanging klaseng pagpapatawa, pangako ni Marc na maghatid ng isang programang magbibigay aliw at magtatanggal ng stress mula sa araw-araw na pagsubok ng buhay.

Tampok sa kanyang TV5 show ang mga kakaibang kuwento ng mga tao, lugar at pangyayari hatid ng katatawanan, aliw, at kakaibang pagkuwento ni Marc sa mas malawak na audience na abot ng Kapatid Network.

Bukod sa featured na Top 5 stories, may tatlong special segments din ang ipapakita tulad ng ‘Taba ng U-Talk: Naisip mo pa yun?’ kung saan tampok ang sense of humor ng mga Pinoy, ‘ManOpet!’ para sa mga tao o pets na may extraordinary talents, at ang ‘Pakitalk-kitalk’ kung saan makikita ang mga viral videos sa social media kada linggo.

Bilang isang batikang broadcaster at host, alam ni Marc kung paano makuha ang atensyon ng mga manonood at panatilihin ang kanilang interes.

Anuman ang kanyang ginagawang panayam sa mga celebrity guests, pagsasaliksik ng kakaibang balita, o nakakatawang skits, asahan ang maraming tawanan at masasayang sandali sa bawat pagtatanghal ni Marc.

Ang bongga lang ni Marc dahil hindi siya nawawala sa eksena at ngayon nga ay bibida rin siya sa TV5.

‘Yun na! (JL)