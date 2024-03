Namahagi Senador Lito Lapid ng ayuda sa 640 pamilya ng Overseas Filipino Workers (OFWs) mula sa Metro Manila.

Sa isinagawang payout ng DSWD at OFW party-list sa Ayala malls, Parañaque City, tumanggap ang mga benepisyaryo ng ayuda mula sa programang Assistance to Individual in Crisis Situation (AICS).

Sa kanyang talumpati, itinuring ni Lapid na mga buhay na bayani ang mga OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa para sa kanilang mga mahal sa buhay at nagpasalamat sa malaking ambag sa ekonomiya ng remittances ng mga ito.

Sabi ng senador, patuloy na nakatutok ang kanyang opisina sa mga problema ng mga OFW at kanilang pamilya para mabigyan ito ng solusyon.

Kamakailan, naghain si Lapid ng isang resolusyon para imbestigahan ng Senado ang kwestyunableng pagkawala at pagabandona ng mga balikbayan box ng ilang local at foreign cargo forwarding companies. (Dindo Matining)