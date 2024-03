Kyle Lowry pinasiklaban dating team na Miami Heat

SUMAKAY ang Philadelphia 76ers sa double-double nina Tyrese Maxey at Kelly Oubre, Jr. para ipagpag ang Miami Heat 98-91 Lunes ng gabi (Martes ng umaga sa Maynila).

Tumapos si Maxey ng 30 points, 10 assists, may 22 points, 11 rebounds si Oubre.

Solido rin ang kontribusyon ni Kyle Lowry sa Philly sa unang laro kontra Heat na nag-trade sa kanya sa Sixers noong January.

Nag-ambag si Lowry ng 16 points mula 6 of 12 shooting.

“He was being a little ornery at shootaround today and he hasn’t been yet,” ani 76ers coach Nick Nurse. “I feel like he’s getting back to more of his normal self.”

Magkasama sina Lowry at Nurse sa Toronto nang manalo ng NBA championship noong 2019.

Nasa 6th sa East ang Sixers (38-30), natengga sa 8th ang Heat (37-31). Mukhang papunta na naman sa play-in tournament ang Miami, dumaan din sila rito noong nakaraang taon bago nakarating hanggang NBA Finals at natalo sa Denver.

Walang Jimmy Butler (right foot) at Duncan Robinson (back), binitbit ng 20 points, 13 rebounds ni Bam Adebayo ang Heat.

May 20 markers si Terry Rozier III.

Iwan ng 14 papasok ng fourth quarter ang Miami pero naglunsad ng 20-8 run para ibuhul sa 85 sa dakdak ni Caleb Martin. Binasag ng tres ni Buddy Hield ang tie, sinundan ng 3 din ni Lowry at muli ay kinontrol ng Philadelphia ang laro. (Vladi Eduarte)