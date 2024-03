Kim Chiu may gustong itawag kay Paulo Avelino ‘pag naging magdyowa sila

Number one ngayon sa streaming platform na Viu ang bagong series na ‘What’s Wrong Secretary Kim’.

Kahit isang araw pa nga lang pinapalabas ang series nina Kim Chiu at Paulo Avelino sa Viu ay nakuha agad nito ang number one spot at tinalo agad ang mga iba pang naglalakihang Asian content na nasa nasabing streaming app.

Talagang ang lakas ng tambalang KimPau dahil hindi lang ang series nila sa Viu ang malakas dahil pati na rin ang umeere ngayon sa primetime TV na ‘Linlang: The Teleserye Version’ ay palaging panalo sa ratings base na rin sa Nielsen Philippines.

Pati ang mga videos ng mga public moments, behind the scenes. at interviews nilang dalawa ay patok rin sa mga netizen at sa katunayan ilang oras after ma-upload sa TikTok ay nakakakuha agad ang mga ito ng million views, so ganun kalakas ngayon ang KimPau love team, ha!

Isa pang viral ngayon ay ang interview sa kanila ni MJ Felipe para sa ABS-CBN News.

Sa interview kasi ay inamin ni Kim na pasalubong talaga niya ang Taylor Swift t-shirt kay Paulo, pero nagulat siya na susuotin pala ito ng Kapamilya actor dahil hindi naman daw ito Swiftie o ang tawag sa fan ni Taylor.

Na-share naman ni Paulo na napapasaya siya ni Kim kasi kapag masaya raw ang dalaga ay masaya rin daw ang set at kung tahimik daw ito ay tahimik din ang set kaya sinisigurado nila na masaya si Kim.

Nakakakilig din ang naging sagot ni Kim sa nabunot na fun question sa kanya ni Paulo na kung magiging sila ay ano ang itatawag ng dalaga sa kanya.

Sagot ni Kim ay ‘mine’ na talagang nagpakilig sa mga faney!

Sa bandang dulo ay sinabi ni Paulo na may dalawa raw siyang sagot sa kung bakit niya tinanggap ang role niya sa ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ na malayo sa mga proyektong ginagawa niya.

Sey niya, mayroon daw siyang pang-showbiz na sagot at meron din siyang truth answer na hindi raw niya pwede i-share.

Anyway, masaya naman siya na maka-work ulit si Kim at bumida sa isang romantic-comedy series.

Bonggels!