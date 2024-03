Kailan dapat magpakonsulta sa gynecologist?

Maraming senyales ng pagdadalaga.

Maaaring makita ito sa unti-unting pag-usbong ng dibdib, pag-iiba ng ugali, pagtubo ng buhok sa kilikili o kaya ay sa ibabang parte ng katawan, at ang pagkakaroon ng buwanang dalaw.

Kaya naman inirerekomenda ng American College of Obstetricians and Gynecologists na sa edad na 13 o 15, dapat ay nagpapatingin na sa gynecologist ang isang nagdadalaga.

Ayon kay Dr. Anne Smith, isang pediatric at adolescent ob-gyn sa Yale Medicine, kahit hindi pa dinadatnan o nireregla ay mahalagang magpatingin na sa doktor lalo kung sa edad na 15 ay hindi pa rin nagkakaroon ng buwanang dalaw.

Malalaman kasi sa pamamagitan ng reproductive health visit kung ano ang sanhi ng delay.

Normal ang makaramdam ng takot sa unang pagbisita sa gynecologist. Pero ilan din sa titignan ng iyong doktor ay ang tibok ng iyong puso, pati ang baga, tiyan at iba pang physical exam.

No need to worry dahil hindi naman kailangan pang maghubad o kaya ay sumailalim sa pelvic exam hanggat wala pa sa edad na 21.

Ayon naman sa Centers for Disease Control and Prevention, mahalagang magpa-pap smear na rin pagtuntong ng 21 anyos.

Makakatulong kasi ito para maiwasan ang pagkakaroon ng cervical cancer.

“Get a better understanding of what changes you can expect in your body,” ayon naman kay Dr. Joyce Gottesfeld, ob-gyn sa Kaiser Permanente, Colorado.

Para kay Gottesfeld, mas dapat magpasuri sa gynecologist kapag ang isang babae ay sexually active.

“The conversation is an important one to have not just with friends or trusted loved ones but with a medical professional who can answer a litany of questions you may have,” dagdag nito.

Kapag nakakaranas din ng irregular o painful period, pangangati, at abnormal na vaginal discharge, dapat nang magpasuri. (Natalia Antonio)