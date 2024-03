NAPALABAN nang todo ang liyamadong si Worshipful Master bago sinikwat ang korona sa 2024 Philracom 3-Year-Old Maiden Stakes Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Nakapanood din ng magandang bakbakan ang mga karerista nang magtagisan ng bilis sa unahan sina Worshipful Master at Primavera.

Humarurot agad sa unahan sina Worshipful Master at Primavera habang binuntutan sila nina The Dream at Regalberto paglabas ng aparato.

Subalit papalapit ng far turn ay one-on-one na lang sa unahan sina Worshipful Master, na sinakyan ni MM Gonzales, at Primavera, na nirendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema.

Pagsungaw ng huling kurbada ay mainit pa rin ang labanan sa unahan nina Worshipful Master at Primavera kung saan ay lamang sila ng anim na kabayo sa tumeterserong si Hans City.

Patuloy ang kayugan ng mga hineteng sina Gonzales at Dilema sa rektahan, sa huling 100 metro ng karera ay umungos na si Worshipful Master at nanalo ito ng may tatlong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Primavera.

Inirehistro ni Worshipful Master ang tiyempong 1:26 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si James Anthony Rabano ang P720,000 na premyo.

Nakopo ng owner ni Primavera ang P240,000 habang P120,000 at P60,000 ang mga may-ari ng third at fourth placer na sina Da Compulsive at Regalberto, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)