Kahit Saang lugar may multo kaya hindi mo na kailangan na puntahan pa ang mga haunted place para mapatunayan mo at maramdaman ang kanilang presensya.

Yan ang paksa natin ngayon ‘Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Carrie ay nagbabakasyon ldito sa Maynila at naisip niyang mangupahan sa isang bahay. Tuwang-tuwa si Carrie kasi kasama niya ang kanyang mga kaibigan at magkakahati sila sa upa pero unang gabi pa lang nila ay may naramdaman na siya sa bahay. Pati mga kaibigan niya ay may nararamdaman din. May time din na may nagpapakita sa kanila. Yan ang idinulog ni Carrie sa Gabi Ng Misteryo kung ano ba ang mga nagpaparamdam na ito sa kanila sa inuupahan nilang bahay sa Maynila.

Misteryo: “Anu-ano ba ang pagpaparamdam na ginawa sa Inyo sa bahay na yun?”

Carrie: “Naku marami na po first night pa lang namin meron na. May nagpapagalaw ng steel chair di ba ang bigat kasi bakal pero bigla gumagalaw na wala naman nagtutulak, at meron ding kumakatok sa mga door ng dis-oras ng gabi.

Misteryo: “Wow! Sa biglang tingin ko poltergeist o noisy spirit yan sa house na yan meron na kasing manifestation ng psychokinesis o telekinesis. Karaniwan na ginagawa yan ng spirits sa paligid.” Carrie: “Yung isang friend ko biglang nagigising ng 2-3AM then may naririnig siyang naglalakad sa room pero wala namang ibang tao at lahat ay tulog na.”

Misteryo: “Ikaw ano ang personal mong experience yung ikaw lang talaga involve.”

Carrie: “I remember this nagkikilay ako nun preparing to leave kasi morning ang schedule ko on that day may dapat asikasuhin nang may dark o black shadow na nag-appear sa tabi ko.Hindi ko ipinahalatang takot ako sa kanya pero ang lamig ng naramdaman ko sa likod.

Misteryo: “Ano pa ang naramdaman mo o ano ang sumunod na nangyari?”

Carrie: “Heto ang nakakatakot bigla siyang sumilip sa mirror ko at nakita ko siya sa may shoulder ko.”

Kayo mga ka-misteryo baka may katulad kayong paranormal experiences mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. ABANGAN ang Gabi Ng Misteryo tuwing Sabado 10-11 PM DZRH. Bisitahin sng www.reytsibayan.com at abante.com#

Reynaldo T. Sibayan

MBC- DZRH Manila

Mobile: +639989635207

Website: reytsibayan.com