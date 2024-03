Gardo Versoza gustong makausap si Jaclyn Jose

Magta-tatlong linggo na nga nga mula noong pumanaw si Jaclyn Jose. At halos araw-araw ay naalala siya ni Gardo Versoza.

Sabi nga ni Gardo, gustong-gusto niyang makausap si Jaclyn. Gusto niyang pagsumbungan ito ng mga kaganapan ngayon.

Heto nga ang mensahe ni Gardo:

“I’m sure alam mo na ang mga kaganapan Abe (tawag niya kay Jaclyn), at katawa-tawa, ‘di ba? Pang-Cannes ang mga performances.

“Miss kita Abe. ‘Pag pinayagan ka ni Ama dalaw ka lang sa akin anytime, dami kong blind items sa iyo, hehehe.

“Labyu Abe. Musta sa mga nanay natin? I’m sure sarap ng kuwentuhan niyo diyan. Mishu. @jaclynjose #jaclynjose.”

Naantig ang damdamin ng mga tagahanga sa mensahe na `yon ni Gardo.

“Tow days ko na pinapanood ang sitcom niyo na ‘A 1 ko sayo’. Grabe chemistry niyo…nakakatuwa lagi scene niyo. Ang kulit-kulit ni Ms. Jaclyn.”

“Ang ganda niya lalo na noong kabataan… lahat talaga lumilipas at lumilisan. Rest in Eternity Ms. Jaclyn Jose aka Mary Jane Sta. Ana Guck.”

“She’s so beautiful.”

“This is so heartwarming and heartbreaking as well, you and Ms. Jane really are very close. Sending you warm hugs to comfort you this trying times.”

“Ito talaga greatest love niya.”

“Mahigpit na yakap Cupcake.”

Samantala, si Andi Eigenmann naman ay patuloy pa rin sa paggawa ng mga tula para sa kanyang ina.

“She built me up

“Like a mountain at sunrise

“And painted my sky with gentle hands.

“And when she told me

“I could be anything, I believed her

“Because I saw how much I could grow

“With even a little of her light.” (Dondon Sermino)